Sfilata in silenzio e senza musica: Licata "abbraccia" Sciacca

Licata "abbraccia" forte Sciacca. La tragedia che si è verificata ieri, pochi minuti prima della mezzanotte, ha scioccato l'intera provincia di Agrigento. I primi a scegliere un momento di silenzio - per manifestare vicinanza e dolore alla famiglia del piccino che ha drammaticamente perso la vita e a tutta Sciacca - sono gli organizzatori del Carnevale di Licata.

"Abbiamo deciso di iniziare la sfilata, oggi pomeriggio, in silenzio e senza musica - ha annunciato Angelo Vincenti, ex vice sindaco e organizzatore del Carnevale di Licata - . Poi decideremo quando, eventualmente, accendere gli impianti o, se sarà il caso, di fare altro. Questa la decisione presa nell'immediatezza".

La manifestazione a Licata si farà, seppur con sconcerto e dolore per la tragedia verificatasi a Sciacca, con tutte le accortezze e le preoccupazioni del caso. "Quest'anno, abbiamo preso tutte le necessarie precauzioni, nessuno può salire sui carri - ha spiegato Vincenti - . Era stato deciso prima, in tempi non sospetti. Abbiamo coperture assicurative per i dj che sono le uniche persone autorizzate a stare sul carro. L'attenzione, specie dopo la tragedia verificatasi, sarà alta".