Carnevale di Sciacca, festa soltanto rinviata: forse in estate

La data precisa ancora non c'è. E' certo però che il Carnevale di Sciacca edizione 2020 si svolgerà tra qualche mese, probabilmente in estate. Lo riporta oggi il Giornale di Sicilia. Prima la tragedia in cui ha perso la vita il piccolo Salvatore Sclafani, il bimbo di appena 4 anni caduto da un carro allegorico, e poi l'emergenza Coronavirus hanno portato a quello che sembrerebbe essere un temporaneo annullamento della festa.

Dalla tarda serata di mercoledì scorso a Sciacca si smonta il palco di piazza Scandaliato e la Futuris, la società che gestisce i servizi della manifestazione, sta liberando anche le aree di propria competenza ed ha avviato il rimborso dei ticket. Per quanto riguarda i carri allegorici, la competenza sul concorso è del Comune che ha convocato per oggi pomeriggio a palazzo di città tutti i giurati che erano stati nominati per valutare le opere in concorso.