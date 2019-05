Carabinieri trovano sei cuccioli durante un sequestro, salvati: cercano casa

I carabinieri, sabato scorso, hanno sequestrato una discarica abusiva. Cumuli di rifiuti in ogni dove, ma non solo questo. Si, perché, i militari dell’Arma, abbandonati tra i enormi sacchi e altro ancora, hanno trovato dei piccoli cuccioli.

I cani, in tutto sei, sono stai presi in custodia dal tenente Giovanni Casamassima. I carabinieri non hanno perso tempo, ed in maniera repentina, hanno tratto in salvo i piccoli cani.

L’intervento dei carabinieri della tenenza di Favara, ha salvato la vita ai cuccioli. I militari dell’Arma non hanno esitato, ed hanno portato con loro i cani.

I sei meticci sono stati coccolati a dovere in caserma, in tanti hanno deciso di prendersi cura di loro. I carabinieri, hanno allertato l’associazione “Aronne”, così i cani adesso hanno una nuova casa. I cuccioli, però, hanno bisogno di una sistemazione fissa, per questo i cani potranno essere adottati.