Brucia l'auto di un bracciante agricolo: è di nuovo mistero sulle cause

Le cause non sono risultate essere chiare. Non immediatamente almeno. Quella fra lunedì e ieri è stata però una nuova notte di fuoco a Canicattì. In via Carlo Albero le fiamme si sono sviluppate in una Opel Karl di proprietà di un bracciante agricolo, quarantenne, di Canicattì.

Erano le 2,50 circa quando l'Sos risuonava alla centrale operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento. In via Carlo Alberto, una volta smistata la segnalazione, accorrevano i pompieri del distaccamento cittadino. Come sempre, idranti alla mano, i vigilii del fuoco cercavano di salvare il salvabile. Sul posto, anche i poliziotti del commissariato cittadino. Soltanto quando i pompieri sono riusciti ad avere la meglio sulle fiamme, i poliziotti hanno potuto avviare il sopralluogo di rito. Non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile, né taniche o bottiglie sospette. Elementi indispensabili per parlare, fin da subito, di un incendio dalla matrice dolosa. Ieri, pertanto, le cause che hanno danneggiato l'Opel Karl risultavano essere ancora in corso d'accertamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Spetterà all'attività investigativa dei poliziotti del commissariato di Canicattì fare chiarezza. E' un dato di fatto però che, negli ultimi mesi, sistematicamente, continuano - a Canicattì - a ripetersi misteriosi incendi di autovetture o mezzi pesanti.