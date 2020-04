Brucia l'auto di un bracciante agricolo: è il secondo incendio in 12 ore

Non passa ormai giorno senza che, a Canicattì, non si registrino incendio di autovetture. Nella notte fra martedì e mercoledì è stata devastata dalle fiamme l'Audi di una trentenne che era posteggiata al viale Della Vittoria. Ieri sera, un altro incendio s'è registrato fra via Antonino Sciascia e piazza Vespri. A bruciare, questaa volta, è stata una Volkswagen Tiguan di proprietà di un bracciante agricolo quarantenne.

Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco del distaccamento cittadino. L'autovettura, alla fine, ha riportato danni gravissimi. Le cause del rogo non sono chiare. Spetterà all'attività investigativa - già avviata - dei carabinieri provare, laddove possibile, a mettere dei punti fermi sulla matrice dell'incendio. Intanto però, quasi ogni notte, continuano - esattamente per come fino a qualche tempo fa accadeva a Licata - a registrarsi incendi di auto o altri mezzi.