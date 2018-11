Canaloni e valloni, aggiudicato l'appalto per evitare allagamenti

La “stagione delle piogge” è arrivata. E anche in maniera abbastanza violenta. Il Comune di Agrigento, muovendosi già all’inizio di settembre, ha adesso aggiudicato la gara d’appalto per ripulire i canaloni e i valloni che sono pieni di sterpaglie e di canne. Non è escluso – che a causa di queste presenze – possano ancora innescarsi brutti incendi, ma certamente è il momento dei ristagni di acque putride e maleodoranti che possono determinare pericolo per l’igiene e la salute pubblica. E poi, appunto, essendo arrivata la “stagione delle piogge” c’è il concreto rischio che si determini il pericolo di allagamenti per le strade, ma anche per le vicine abitazioni. Gli abitanti delle residenze antistanti al vallone Donna Curci hanno ufficialmente chiesto, e anche un po’ di tempo addietro, un intervento mirato.

Il settore Sanità, Ecologia ed Energia di palazzo dei Giganti aveva stabilito che c’era “la necessità di intervenire con massima urgenza per ripristinare la funzionalità dei valloni e dei canaloni, ma essendo il Comune di Agrigento sfornito di idonei mezzi ha la necessità di noleggiare sul mercato escavatore, pala meccanica, autocarro”.

La spesa preventivata dall’ente e già impegnata sul bilancio comunale – per effettuare la manutenzione di valloni e impluvi – è di quasi 20 mila euro. Ed è stata ritenuta una spesa urgente, per garantire appunto la pubblica incolumità. Adesso, negli ultimi giorni per la precisione, si è arrivati all’aggiudicazione della gara alla Cogema che ha offerto un ribasso del 3,75 sull’importo a base d’asta, per un importo netto contrattuale di 15.707 euro. Non appena verrà firmato il contratto, naturalmente, gli indispensabili servizi potranno cominciare.