Coltivava quattro piante di cannabis al balcone, denunciato un trentenne

Coltivava in casa diverse piantine di marijuana: è stato sorpreso dai carabinieri. Nel contesto di servizi straordinari antidroga in tutta la provincia, i carabinieri della stazione di Burgio hanno denunciato un trentenne del paese per coltivazione di cannabis.

Sul balcone della sua abitazione crescevano infatti rigogliose quattro piante di canapa indiana alte un metro e mezzo. La quantità di marijuana prodotta dalle piante e rinvenuta dai carabinieri pesava circa cento grammi. Tutto è stato sequestrato e sono in corso adesso gli accertamenti chimici volti a verificare il valore del principio attivo presente nello stupefacente e a stabilire il numero di dosi ricavabili.