Brucia l'auto di una casalinga, è mistero sulle cause

Brucia un’autovettura, una Lancia Y, di proprietà di una casalinga trentaquattrenne. E’ accaduto nella serata di martedì in via Platone a Palma di Montechiaro. Le fiamme sono state domate e spente dai vigili del fuoco del distaccamento di Licata. In via Platone anche i carabinieri della stazione cittadina che hanno immediatamente avviato le indagini.

Le cause dell’incendio, che ha pesantemente danneggiato l’utilitaria, non sono risultate essere chiare. Accanto alla macchina, stando alle ricostruzioni ufficiali dei carabinieri, non sono state trovate tracce di liquido infiammabile, né taniche sospette. Spetterà alle indagini chiarire dunque cosa abbia innescato la scintilla iniziale.