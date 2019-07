"Gestivano più posti letto di quelli autorizzati", multe per cinque bed and breakfast

Sui cinquantasette posti letto effettivamente occupati da ospiti, solo ventiquattro erano effettivamente autorizzati dagli organi preposti. E' questo quanto scoperto dai carabinieri di Agrigento e Realmonte in cinque strutture ricettive nel contesto di un'attività di controllo finalizzata a scoprire i "furbetti". Rispetto alle attività di controllo, in un bed and breakfast sono stati trovati nove posti letto contro i cinque ufficialmente assegnati; in un altro 12 posti a disposizione contro i 4 autorizzati; in un altro 2 posti ufficiali a fronte di 4; in un altro ancora sono state trovate 2 stanze quadruple, 2 triple e tre doppie per un totale di 20 posti letto a fronte però di 9 posti autorizzati e in un altro ancora i militari hanno trovato due camere doppie, una tripla, una quadrupla con 11 posti letto totali contro i 4 autorizzati.

Alla fine ai titolari delle strutture (uno dei quali ha anche bluffato sulle stelle effettivamente a disposizione) sono state comminate sanzioni da 258 euro ciascuna da parte del Libero consorzio.