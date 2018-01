"Preso con 15 grammi di cocaina nell'auto", agente di commercio torna libero

Ignazio Augello, 45 anni, agente di commercio di Cattolica Eraclea, arrestato il giorno dell'Immacolata con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga, torna in libertà.

Il tribunale del riesame di Palermo, al quale si sono rivolti i suoi difensori, gli avvocati Pasquale Tarallo e Giovanna Morello, ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con l'obbligo di firma da adempiere per tre volte alla settimana. Augello, durante la perquisizione della sua auto, è stato trovato in possesso di diverse dosi, per un totale complessivo di 15 grammi di cocaina, e 2.700 euro in contanti ritenuto provento dell'attività di spaccio.

L'uomo, che lavora in un'impresa come addetto alle vendite, si è difeso sostenendo di essere un consumatore e di non avere avuto alcuna intenzione di spacciarla.