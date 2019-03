Parco della Valle dei Templi, Tusa gela tutti: "Entro dieci giorni nuovi vertici"

Il presidente del Consiglio del Parco Bernardo Campo non ha i requisiti di legge per ricoprire l'incarico che occupa (non in modo continuativo) dal 2017. A rispondere così ad una interrogazione a domanda scritta dei parlamentari regionali del Movimento 5 Stelle, primo firmatario Matteo Mangiacavallo, è l'assessore regionale ai beni culturali Sebastiano Tusa che ha aggiunto che entro "una settimana, dieci giorni" rinnoverà comunque tutti i vertici del Parco archeologico, compreso il direttore Giuseppe Parello (in scadenza di contratto) e i componenti del Consiglio del Parco.

I Pentastellati, a giugno del 2018, avevano chiesto se l'incarico conferito a Campo rispondesse alla normativa sui Parchi, la quale prevede che il ruolo di presidente vada ad un dirigente di secondo livello mentre lui è oggi un funzionario direttivo. Una vecchia vicenda, in realtà, dato che contro la sua nomina il Comune di Agrigento nel 2017 aveva proposto ricorso al Tar e l'Assessorato aveva revocato il presidente, poi reintegrato da Vittorio Sgarbi. Adesso si pongono delle questioni da chiarire, a partire dalla legittimità degli atti fin qui approvati proseguendo per le somme percepite come indennità dallo stesso Campo.