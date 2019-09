Incidente a San Leone: perde il controllo e finisce contro due auto, denunciata

Perde il controllo dell’auto, una Skoda Fabia, e finisce contro altre due macchine che erano posteggiate lungo la via Magellano a San Leone. Ha 30 anni la favarese che è stata denunciata per guida in stato d’ebbrezza e, quale sanzione accessoria, le è stata ritirata la patente. In centro, i militari del Radiomobile della compagnia di Agrigento, hanno invece denunciato, alla Procura della Repubblica, un gelese che si era rifiutato di sottoporsi all’alcoltest.

I controlli sono stati realizzati non soltanto lungo le strade, del centro e di San Leone, della città dei Templi, ma anche a Canicattì dove è stato fermato, poiché in atteggiamento sospetto, un quarantaquattrenne. Durante la perquisizione, l’uomo è stato trovato con un coltello in tasca. A suo carico è scattata, dunque, la denuncia per l’ipotesi di reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. I servizi straordinari di controllo dei militari dell’Arma hanno l’obiettivo di garantire la sicurezza alla guida. Le verifiche continueranno anche nelle prossime ore.