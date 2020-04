Coronavirus, è corsa contro il tempo per attrezzare i punti Covid: servono 80 saturimetri

E' uno degli strumenti sanitari più ambiti del momento. Insieme a mascherine, disinfettanti per le mani e ventilatori polmonari, nell'attuale emergenza sanitaria determinata dalla pandemia mondiale da Coronavirus, sono ricercati anche i saturimetri. Si tratta di quello strumento che permette di stimare la quantità di ossigeno presente nel sangue. Ed è proprio i saturimetri da posto letto che l'Asp di Agrigento - in quella che è una corsa contro il tempo per attrezzare i presidi ospedalieri e non farsi trovare impreparati ad un eventuale aumento dei contagi da Covid-19 - sta cercando. Ne cerca 80 per la precisione. Servono tutti da posto letto per i punti Covid pensati e creati negli ospedaali di Agrigento e Sciacca. La spesa preventivata - per l'acquisto di questi 80 saturimetri - è decisamente importante: 56 mila euro più Iva. Le offerte, per le imprese che sono interessate a prendere parte alla gara, vanno presentate entro le ore 10,30 di domani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Con il saturimetro si misura la saturazione di ossigeno dell'emoglobina presente nel sangue. Valori superiori al 95 per cento indicano che i polmoni stanno lavorando bene. Se invece sono inferiori al 95% significa che c'è una ridotta presenza di ossigeno nel sangue. L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento così come ha pianificato l'acquisto di attrezzature varie - per i due punti Covid degli ospedali "San Giovanni di Dio" e "Giovanni Paolo II" - ha indetto una gara per affidare anche questa fornitura.