Guasto al "Voltano", rubinetti asciutti e disagi: ecco dove

Niente acqua in 6 Comuni e disagi in altri 4. Il Voltano continua a complicare la vita degli agrigentini. In contrada Mulinazzo, a Santo Stefano Quisquina, c'è stato - secondo quanto viene reso noto dalla gestione commissariale del servizio idrico integrato Ati AG9 - un guasto. La fornitura idrica è stata dunque interrotta nelle frazioni di Giardina Gallotti e Montaperto di Agrigento, a San Biagio Platani, Sant'Angelo Muxaro, Joppolo Giancaxio, Santa Elisabetta e Raffadali. Sempre per lo stesso guasto sarà minore la fornitura idrica nei Comuni alimentati dal partitore di Aragona e dunque nelle zone San Michele, Fontanelle, Unità d’Italia e aree servite dal serbatoio Madonna della Rocca di Agrigento, ad Aragona, Comitini, Porto Empedocle, Favara e per le utenze Voltano.

"Potranno verificarsi slittamenti e/o limitazioni sulla turnazione idrica prevista per le giornate di oggi e di domani - spiegano dalla gestione commissariale - . Gli operatori del gestore stanno ponendo in essere quanto necessario per eliminare l’inconveniente riscontrato. Eseguiti gli interventi di riparazione, la fornitura tornerà regolare, normalizzandosi, nel rispetto dei necessari tempi tecnici".