Festa dei carabinieri, la targa "Allotta" assegnata al brigadiere Carlisi

E’ tutto pronto. Domani, alle 18,30, nella Valle dei Templi, si terrà la cerimonia del 205esimo anniversario della fondazione dell’Arma dei carabinieri. A fare gli onori di casa sarà, naturalmente, il comandante provinciale: il colonnello Giovanni Pellegrino.

Nel corso della manifestazione, saranno consegnati anche dei riconoscimenti ai carabinieri del comando provinciale particolarmente distintisi in brillanti operazioni di servizio. Anche quest'anno verrà consegnata, dal cavaliere di Gran Croce Gaetano Allotta, la trentanovesima targa "Appuntato Allotta". E’ stata assegnata al brigadiere Alfonso Carlisi, addetto alla stazione di Agrigento. Ecco la motivazione: "Sottufficiale di pregevoli requisiti morali, militari e professionali, ha fornito per oltre 28 anni di onorato servizio nella città di Agrigento la propria fattiva, lungimirante ed intelligente collaborazione in un territorio particolarmente impegnativo sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. La sua competenza, il suo spirito di sacrificio e la incondizionata fiducia che ripone in lui la cittadinanza agrigentina rappresentano fulgido esempio e motivante stimolo a proseguire lungo la strada segnata, soprattutto per i militari più giovani del suo reparto di appartenenza”.