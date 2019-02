"Preso con hashish ed ecstasy", convalidato arresto di 23enne

Arresto convalidato e applicazione dei domiciliari per Mustapha N'Diaye, 23 anni, senegalese, sorpreso martedì sera dai carabinieri con hashish ed ecstasy dopo un controllo al Quadrivio Spinasanta. Durante l'interrogatorio di convalida, davanti al gip Alessandra Vella, il giovane, assistito dal suo difensore, l'avvocato Giuseppe Lauricella, ha detto di avere acquistato la droga a Palermo ma solo per uso personale.

L'immigrato, che alla vista dei militari avrebbe avuto un atteggiamento sospetto e timoroso, è stato controllato e, da subito, gli è stata trovata addosso una stecchetta di circa 7 grammi di hasshih. I carabinieri hanno deciso di accompagnarlo in caserma per un controllo più accurato e, in effetti, nascosti sotto il maglione, sono stati trovati altri pezzi della stessa droga, in totale poco più di 70 grammi di hashish e un grammo di marijuana.

In casa, nascoste in un involucro di cellophane, sono state trovate undici pasticche di ecstasy.