Acquisito l'esito di soli 5 tamponi: i contagiati restano 120, +2 i guariti da Covid-19

Acquisito l'esito di soli 5 tamponi: da 3.670 di sabato 25 aprile a 3.675 di oggi. I contagiati da Covid-19 - complessivamente, da quando è scoppiata pandemia, - restano 120. Aumentano, invece, i guariti che sono passati da 63 a 65.

Gli agrigentini ricoverati in ospedale restano 13: 1 a Caltagirone, 6 a Caltanissetta, 1 a Enna, 1 a Marsala, 1 al Civico di Palermo, 1 al Cervello e 2 vengono dati ricoverati a Partinico. Appare verosimile, essendo anche rimasto ad 11 il dato dei deceduti, che non sia stato ancora "conteggiata" la tragedia che - stanotte - ha ucciso il bancario, in pensione, di Agrigento: una persona molto conosciuta e stimata.

Aumentano, di 2 unità, i guariti e calano le persone poste in quarantena. Sabato erano 30 e oggi risultano essere 28.