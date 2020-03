Coronavirus, aumentano i contagi: +2 per la Regione, ma la curva epidemiologica è in continua salita

Due in più, quelli conteggiati ufficialmente, rispetto a 24 ore fa. Sono saliti a 29 - il dato è aggiornato alle ore 12 di oggi - i casi accertati per Agrigento e provincia. A renderlo noto, dopo averlo comunicato all'unità di crisi nazionale, è la Regione Sicilia. Si tratta però appunto dei dati ufficializzati perchè, per come ha già spiegato il prefetto di Agrigento, Dario Caputo, "è lecito presumere i dati possano cambiare rapidamente". E' notizia di ieri sera, infatti, il tampone positivo ad un operatore sanitario, residente a Ribera, dell'ospedale "Giovanni Paolo II" e di poche ore fa il nuovo caso - il medico in servizio al "San Giovanni di Dio" - di Agrigento. Negli ultimi minuti invece, attraverso i social, il sindaco ha annunciato un nuovo caso a Menfi.

Stando ai dati forniti dalla Regione (e aggiornati a mezzogiorno), in totale - a livello siciliano -sono 408 i casi positivi registrati dall'inizio. Attualmente, ne risultano 379 perché 25 sono già guariti e 4 sono deceduti. Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 29; Caltanissetta, 17; Catania, 156; Enna, 22; Messina, 35; Palermo, 48; Ragusa, 6; Siracusa, 39; Trapani, 27.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal ministero della Salute per contenere la diffusione del virus - ribadiscono dalla Regione - . Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.