Un affare sul web comprando la bici dei suoi sogni: truffato 36enne

Scova su un sito internet – uno dei più famosi per le compravendite online – la bicicletta dei sogni ad un prezzo veramente stracciato: 500 euro anziché le richieste 3 mila. Contatta il venditore e l’affare sembra essere fatto. Sembra, appunto. Perché, nonostante il tempestivo pagamento delle 500 euro e nonostante l’attesa, quella bici – ad Agrigento – non arriverà mai.

Ad essere truffato è stato un trentaseienne. Un uomo che, ripetutamente, ha provato a ricontattare il venditore online. Un agrigentino che, ad un certo punto, non ha potuto far altro – mancando risposte e interlocuzioni con la controparte – che prendere atto del fatto che era stato truffato. Niente bici, dunque, e 500 euro andate in fumo. Il trentaseienne, nelle ultime ore, s’è presentato all’ufficio denunce della Questura – alla caserma “Anghelone” per la precisione – ed ha raccontato tutto ai poliziotti della sezione Volanti.

Gli agenti hanno raccolto la denuncia, a carico di ignoti, e hanno avviato le indagini. Anche questo incartamento finirà sul tavolo della Postale che dovrà provare, come sempre avviene in casi del genere, ad identificare il truffatore. Anche quest’ultimo – in ordine di tempo – episodio conferma come, purtroppo, il lockdown, e gli aumentati acquisti su internet, si siano trasformati in occasioni per fare entrare in azione i truffatori di mestiere. Aumentano, infatti, con il passare dei giorni, infatti, le denunce raccolte – a carico di ignoti – dalla Questura di Agrigento.