Mancano i carrelli d'emergenza nei presidi di continuità assistenziale: pronti 372mila euro

Mancano i carrelli di emergenza, completi di defibrillatore e aspiratore chirurgico. E mancano nei presidi di continuità assistenziale. L'Asp 1 di Agrigento, provando a correre ai ripari, ha stimato una spesa di 300 mila euro più Iva ed ha avviato una procedura aperta, con modalità telematica, per la fornitura in un unico lotto indivisibile di ben 45 carrelli di emergenza. Il bando di gara, il capitolato e il disciplinare sono stati già approvati. La spesa complessiva, alla quale si è arrivati, è di 372.225 euro. L'azienda sanitaria provinciale si è anche riservata, nel bando, la possibilità di acquistare - entro 24 mesi - ulteriori carrelli di emergenza.

Dodici i carrelli di emergenza che servono per i presidi di continuità assistenziale di Siculiana, Realmonte, Porto Empedocle, Agrigento, San Leone, nel presidio di via Giovanni 23esimo e di Giardina Gallotti, di Comitini, Aragona, Joppolo Giancaxio, Santa Elisabetta, Raffadali e Sant'Angelo Muxaro. Cinque quelli che mancano ai presidi di Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, San Biagio Platani, Santo Stefano Quisquina. Otto quelli che invece sono indispensabili per Camastra, Campobello di Licata, Canicattì, Castrofilippo, Grotte, Naro, Racalmuto e Ravanusa. Quattro quelli che mancano a fra la guardia medica turistica di Licata e Palma di Montechiaro. Otto quelli che servono per i presidi di continuità assistenziale di Ribera, Cattolica Eraclea, Burgio, Montallegro, Lucca Sicula, Villafranca Sicula e altrettanti quelli che servono per Caltabellotta, Menfi, Montevago, Sant'Anna di Caltabellotta, Santa Margherita Belice, Sambuca di Sicilia, Sciacca e Sciacca carcere.