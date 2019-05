Sbarco "fantasma" fallito: intercettata barchetta con 8 immigrati davanti a Porto Empedocle

Sono stati intercettati e bloccati prima che arrivassero sulla costa Agrigentina. Sbarco "fantasma" fallito quello di stamattina quando un pattugliatore della Guardia di finanza ha intercettato, a circa 3 miglia dall'arenile, una barchetta con a bordo sette o otto persone. Gli extracomunitari sono stati trasbordati e portati tutti a Porto Empedocle.

Appena ieri, un'altra imbarcazione di piccole dimensioni, con a bordo quattro uomini, una donna e tre bambini, è arrivata al porto di Lampedusa sotto "scorta" di una motovedetta della Guardia di finanza. Due episodi, nell'arco di neanche 24 ore, che dimostrano concretamente come i viaggi, e gli sbarchi, alla spicciolata siano - migliorate le condizioni del tempo e del mare - ripartiti.

Non è escluso, ma non ci sono prove ufficiali per poterlo sostenere con certezza, che dietro a questi barchini possa anche esserci una cosiddetta "nave madre".