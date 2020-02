Auto senza assicurazione, droga a scuola e in centro storico: sfilza di multe e sequestri

Ancora sequestri. Sono stati 10, questa volta, i veicoli sequestrati per mancanza di copertura assicurativa. Ma è stato sanzionato anche l'automobilista che è stato trovato a guidare senza patente e poi, complessivamente, sono state fatte altre 20 multe per varie violazioni al codice della strada. Ad agire, perlustrando tutto il territorio comunale ma non soltanto, sono stati - nell’ambito di mirate attività di prevenzione a carattere generale e di controllo del territorio, di vigilanza e sicurezza a protezione degli obiettivi sensibili - i poliziotti dell’ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico di Agrigento.

Nel corso di questa settimana, i poliziotti delle Volanti - che sono coordinati dal commissario capo Francesco Sammartino - hanno svolto 30 posti di controllo durante i quali sono state identificate 540 persone e controllati 1.300 veicoli. Controllate anche 250 persone sottoposto a misure restrittive della libertà personale.

La polizia di Agrigento - in collaborazione con la polizia locale e con l’ausilio di unità cinofile della Guardia di finanza di Agrigento - nell’ambito del progetto "Scuole sicure", ha svolto un controllo in una scuola superiore di Agrigento. Durante la verifica sono stati rinvenuti e sequestrati due involucri contenenti stupefacente.

Effettuati anche - secondo quanto viene reso noto dalla Questura - svariati controlli nel centro storico. Il tutto per prevenire lo spaccio di sostanze stupefacenti. Anche in questo caso, le Volanti, coadiuvate dalle unità cinofile della Guardia di finanza, hanno rinvenuto e sequestrato un involucro contenente droga. Messi a segno anche dei controlli per identificare gli extracomunitari che si aggiravano fra i vicoli del "cuore" di Agrigento. Immigrati che sono risultati tutti in regola con il permesso di soggiorno.