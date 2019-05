Capodicasa sottoposto ad un delicato intervento chirurgico: resta in coma farmacologico

Resterà in coma farmacologico ancora per qualche giorno. Il quadro clinico dell'ex presidente della Regione Angelo Capodicasa è stazionario. I medici - che non possono naturalmente ancora sciogliere la prognosi - sono però ottimisti. E lo sono dopo che il lungo intervento chirurgico, al quale l'importante uomo politico agrigentino è stato sottoposto, è riuscito. A confermare il quadro clinico stabile - il che è, appunto, confortante - sono gli esami strumentali: la Tac in maniera particolare.

L'emorragia cerebrale sarebbe stata determinata dal trauma provocato da uno scivolone. Capodicasa, cadendo, avrebbe violentemente battuto la testa. A soccorrerlo, a quanto pare, è stato un medico suo vicino di casa.

L'ex deputato e vice ministro alle Infrastrutture, soccorso nel primo pomeriggio di ieri a pochi passi dalla sua abitazione: ad Agrigento, dopo essere stato portato all'ospedale "San Giovanni di Dio" è stato trasferito alla Rianimazione dell'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta.

“Sono in contatto da ieri con l’assessore alla Salute e la direzione generale dell’Asp di Caltanissetta per seguire l’evolversi della prognosi dell'ex presidente della Regione Angelo Capodicasa - ha dichiarato, invece, l'attuale governatore della Regione Sicilia: Nello Musumeci - . Voglio, intanto, esprimere alla famiglia la mia vicinanza e quella del governo regionale, con l’auspicio che Angelo possa tornare presto a casa”.