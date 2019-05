Capodicasa ricoverato in Rianimazione, in visita il presidente Musumeci

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci si è recato in visita all’ex governatore Angelo Capodicasa, ricoverato in Rianimazione all’ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta a seguito di una emorragia cerebrale. Musumeci, accolto dai due figli medici dell’esponente di sinistra, si è fermato per alcuni minuti a parlare con i sanitari del nosocomio nisseno sulle condizioni del paziente, che rimangono gravi ma stazionarie. A renderlo noto, con una comunicazione ufficiale, è stato lo stesso governatore della Sicilia: Nello Musumeci.

Capodicasa, agrigentino, è stato deputato regionale comunista e presidente della Regione da novembre del 1998 a luglio del 2000.