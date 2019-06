Camilleri in Rianimazione, Firetto: "Combatti, come sai fare!"

"Maestro Camilleri, amatissimo Andrea, sei una forza della natura. Lo hai sempre dimostrato! Abbiamo bisogno ancora delle tue parole, dei tuoi libri, della tua voce, della tua guida. Combatti, come sai fare!". Lo scrive, con forte ansia, il sindaco di Agrigento - nonché ex sindaco di Porto Empedocle - Lillo Firetto.

L'intero territorio Agrigentino è in forte ansia per lo scrittore, papà del commissario Montalbano, che tanto lustro è riuscito a dare anche a questa provincia. Il sindaco della città dei Templi, legato da forte e lunga amicizia allo scrittore di Porto Empedocle, è in costante contatto con i familiari di Camilleri.