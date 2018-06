Duplice tentato omicidio e omertà, il sindaco scuote la città: "E' essenziale collaborare"

"Sono convinto che Palma di Montechiaro sia anche altro. Palma è capace di darsi al mondo come poche comunità, però pochi soggetti ancora ne deturpano l'immagine. Il mio auspicio è che anche la delinquenza paramafiosa venga debellata dalla mia comunità. Quindi, no alla mafia e no a qualsiasi tipo di delinquenza". Lo dice il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, in merito al duplice tentato omicidio verificatosi a Palma la scorsa settimana - fatti che hanno portato a due arresti - e in merito all'analisi sociologica e criminologica fatta dal procuratore capo Luigi Patronaggio.

"Ringrazio il procuratore capo Luigi Patronaggio e tutta la Procura, il commissario Tommaso Amato di Palma di Montechiaro per aver risolto in maniera così veloce ed efficiente quella che poteva diventare qualcosa di più inquietante e grave per la mia comunità - ha commentato, lanciando un vero e proprio appello, il sindaco Castellino - . Dobbiamo collaborare con le forze dell'ordine perché solo attraverso la collaborazione con chi è deputato al controllo del territorio, alla difesa della legalità, alla difesa del vivere civile, la nostra comunità può cambiare e immettersi su quel percorso di crescita per un futuro diverso. Rimanere ancorati a pseudo valori che mortificano la dignità umana è causa di imbarazzo e vergogna sia per il primo cittadino che per tutta la comunità".

"Quello che è importante però per raggiungere l'obiettivo, visto le grandi capacità che hanno la Procura e le forze dell'ordine, è che la mia comunità, ogni singolo cittadino, debba collaborare con le forze dell'ordine - rimarca il concetto il sindaco di Palma di Montechiaro - . E' essenziale, in modo tale che si arrivi subito alla verità umana e giudiziaria. Siamo sempre in contatto con i giovani, con diverse iniziative sulla legalità, per fare percepire ai palmesi del domani ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. La legalità e il rispetto dello Stato devono venire prima di ogni cosa. Lo Stato non è altro che la prima famiglia alla quale noi apparteniamo. Solo collaborando con le istituzioni, Palma avrà un futuro diverso".