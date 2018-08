"Aggredì i poliziotti per fare fuggire sorvegliato speciale", revocati i domiciliari

Arresti domiciliari sostituiti con l'obbligo di firma: il tribunale del riesame, al quale si è rivolto l'avvocato Monica Malogioglio, ha rimesso in libertà, applicando solo la residua misura, il trentunenne Salvatore Salamone, arrestato il 17 luglio con l'accusa di favoreggiamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Salamone, in particolare, insieme ad altre tre persone, avrebbe aggredito i poliziotti per ostacolare l'arresto del ventunenne Salvatore Camilleri che aveva violato la sorveglianza speciale e si trovava, di sera, in un orario non consentito, all'interno di un appartamento nella zona di Bonamorone.

Il riesame, adesso, accogliendo in parte il ricorso del difensore, ha alleggerito la misura cautelare.