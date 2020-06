Truffa a una società di opere d’arte? Assolto agente di commercio

Sospette truffe ai danni di una società che si occupa di opere d'arte editoriali, medaglie e gioielli d'autore: assolto agente di commercio di Agrigento.

La società riteneva di essere stata danneggiata da una presunta condotta fraudolenta messa in atto nel 2011 dall'uomo. Una denuncia da cui scaturì una inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta e che ha visto finire a processo diciotto soggetti per l’ipotesi di reato di truffa aggravata in concorso.

Secondo l'accusa, l'uomo, V.P., era ritenuto al vertice dell’organizzazione insieme ad altri due soggetti. Insieme avrebbero concorso nella presunta truffa poiché i contratti di acquisto, tramite lui sottoscritti, erano rimasti tutti quanti inadempiuti in quanto le rate non venivano pagate, ma gli stessi sarebbero riusciti ad ottenere le provvigioni sulle vendite.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo il rinvio a giudizio avvenuto nel 2016, il giudice monocratico del Tribunale di Caltanissetta ha assolto, perché il fatto non sussiste, l’agrigentino difeso dagli avvocati Antonio La Rocca e Carla Sicurello, entrambi del foro di Agrigento.