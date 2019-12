Metti in mostra le tue gambe: scopri gli outfit snellenti per un look tattico

Le gambe sono una parte del corpo soggetta a continue autocritiche: tantissime donne, infatti, si sentono insoddisfatte al riguardo, desiderandole più magre, più lunghe, più toniche...

Ma indipendentemente dalla forma delle nostre gambe, è importantissimo imparare ad apprezzarsi per come si è e a valorizzare anche quello che non ci piace di noi stesse. Con i giusti accorgimenti, infatti, ci si può divertire a creare accostamenti ed outfit sempre al top che permetteranno di mostrare le gambe in modo vincente. Ecco allora tutti i trucchi e i consigli per valorizzare le gambe con vestiti ed accessori!

1. Abiti? Si, ma attenzione alla lunghezza

Gli abiti migliori per valorizzare la tua silhouette e slanciare le gambe, ma anche per minimizzare le rotondità delle cosce, sono quelli dalla linea dritta, ma l'aspetto più importante da tenere in considerazione è la loro lunghezza; se hai le cosce robuste, preferisci abiti che arrivino qualche centimetro sopra o sotto il ginocchio, mentre se il problema sono i polpacci, opta per abiti che arrivino a coprire la parte più larga del polpaccio stesso.

L'outfit vincente? Un abito a portafoglio, con spacco laterale e volant sull'orlo oppure con un importante scollo a V, abbinato a scarpe color nude.

2. “V” per vittoria

Scegli abiti (ma anche giacche, camicie o tuniche) con scollature ampie, meglio ancora se a V: hanno la capacità di attirare l'attenzione, spostandola dalla parte alta a quella bassa. Le spalle poi, devono essere ampie e squadrate, per bilanciare le proporzioni.

3. Gonne ? Yes, please

Le gonne possono essere delle alleate davvero vincenti, a patto di scegliere quelle giuste: in generale, le gonne al ginocchio in pieno stile anni ’50, a ruota e a vita alta, possono essere un'ottima scelta. Se hai le gambe lunghe, per avere un effetto snellente scegli i modelli morbidi e lineari, come una longuette al ginocchio; se invece non sei particolarmente alta, la scelta vincente è una gonna a vita alta, svasata e con delle pieghe nella parte bassa, che creano volume e ridimensionano la circonferenza delle cosce.

L'abbinamento perfetto? Una giacca di pelle, per un mix grintoso ed elegante.

4. Pantaloni mon amour

Scegliere il giusto modello di pantaloni ti permetterà di valorizzare la tua silhouette ed esaltare il tuo fisico; opta per tagli dritti o leggermente ampi e fluidi, che non definiscono i contorni e nascondono le rotondità.

Se hai caviglie sottili, via libera ai cropped pants, così da attirare l'attenzione sulla parte bassa della gamba e ridurla sulle cosce. Se ami gli outfit originali, prova ad abbinarli con un crop top smanicato!

5. Gli accessori immancabili

Gli accessori sono una componente fondamentale di ogni look: per aiutarti a snellire le gambe, preferisci tacchi di media larghezza e borse a tracolla, di medie o grandi dimensioni.