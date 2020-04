La bella stagione è ormai arrivata e non c’è niente di meglio che preparare un dolce fresco da gustare e magari strizzando l’occhio anche alla nostra linea. Chi lo ha detto che buono e goloso è anche ipercalorico??

Ecco la ricetta di un dolce al cucchiaio che piacerà a tutti e che soprattutto non farà salire l’ago della bilancia: un tiramisù alle fragole, diverso dal solito, con un sapore deciso ma delicato allo stesso tempo, golosissimo e da preparare e tenere in frigo.

Eccovi la ricetta del Tiramisù light alle fragole:

Ingredienti per 1 porzione (200 calorie)

150gr di fragole dolci e mature

1 cucchiaino di miele

150gr di yogurt greco 0 grassi

9 pavesini

Procedimento

Puliamo, laviamo, tagliamo a fettine le fragole e teniamole da parte. In una ciotola mettiamo lo yogurt greco, uniamo il miele, mescoliamo bene e teniamolo da parte. A questo punto componiamo il tiramisù con strati di pavesini, (dato che sono 9 pavesini fate 3 strati) crema di yogurt e tra uno strato e l’altro mettete le fettine di fragola. Infine adagiate sulla superficie del tiramisù poco zucchero a velo e altre fettine di fragola per decorare e ponete in frigo per 1 oretta prima di gustarlo.

Semplice vero? I pavesini anche se non saranno imbevuti da nessun tipo di liquido ne assorbiranno un pochino dalla crema di yogurt e dalle fragole e diventeranno morbidi.