Strada provinciale Palma-Campobello di Licata: via ai lavori di manutenzione

Messa in sicurezza e manutenzione della strada provinciale 12 tra Palma di Montechiaro e Campobello di Licata, aggiudicati i lavori.

A vincere la gara è stata l'ati costituita dalle società Magi Srl e Bdf Appalti. Gli interventi hanno un importo contrattuale di oltre 1.962.000 euro, oltre oneri per la sicurezza. L’aggiudicazione è al momento subordinata all’esito positivo delle verifiche antimafia.

I lavori interesseranno quasi 10 chilometri di una strada che negli ultimi anni ha fatto rilevare diverse criticità, il cantiere durerà oltre un anno e mezzo.

"Si tratta - dice il Libero consorzio in una nota - di un progetto esecutivo inviato alla Regione dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento, redatto interamente dai tecnici del Settore Infrastrutture Stradali del Libero Consorzio e finanziato con fondi del Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto del Sud). Il bando di gara, in ragione dell’importo della gara d’appalto, stabiliva che le offerte telematiche dovevano essere inviate all’UREGA di Agrigento