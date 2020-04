Un minuto di silenzio per commemorare l’appuntato dell’Arma Alfonso Principato

Sono passati 35 anni dal giorno in cui - a Racalmuto - venne ucciso l’appuntato dell’Arma dei carabinieri Alfonso Principato, medaglia d’oro al valor militare alla memoria. L'appuntato venne assassinato durante un conflitto a fuoco dopo una rapina. Un minuto di raccoglimento è stato osservato dai carabinieri presenti nella stazione dei carabinieri di Racalmuto. Nessuna cerimonia, nessuna pubblica commemorazione dunque. Né avrebbe potuto essere altrimenti visto che siamo in tempi di Coronavirus e le misure per il contenimento della pandemia sono ancora in corso.

All’appuntato Alfonso Principato fu tributata la medaglia d’oro al valor militare “alla memoria” con la seguente motivazione: “Durante un servizio perlustrativo inseguiva tre malfattori che dopo aver consumato due rapine a mano armata, abbandonato il mezzo sul quale viaggiavano, cercavano di far perdere le proprie tracce con la fuga nei campi. Raggiunto, dopo reiterati conflitti a fuoco, uno dei rapinatori, mentre con determinazione e sprezzo del pericolo lo affrontava, veniva da questi mortalmente ferito. Fulgido esempio di elette virtù militari spinto fino al sacrificio della vita. Racalmuto, 15 aprile 1985".