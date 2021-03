Le uova di Pasqua artigianali conquistano i palati più esigenti: ecco come fare per prepararle a casa

Non è Pasqua senza il tradizionale uovo di cioccolata, ampia è la gamma dei prodotti sul mercato. Da quello al latte che è particolarmente amato dai più golosi a quello più “dietetico” con il cioccolato fondente o ancora con all’aromatico bianco, varietà che spesso vengono impreziositi con la granella di pistacchio o di nocciola, con frutti di bosco e tanto altro ancora. Un dolce che appaga il palato ma che suscita anche la curiosità per l’immancabile sorpresa che custodisce. Negli anni anche le uova di Pasqua artigianali, così come avviene per le colombe e i panettoni, stanno conquistando una fetta importante del mercato e sono sempre di più le persone che acquistano l’uovo in pasticceria anziché prendere quello industriale del supermercato. Tra i pregi di un uovo artigianale ci sono: la qualità della materia prima utilizzata e la possibilità di personalizzare il dolce sia per il gusto ma anche per la sorpresa, non è difficile che molti clienti forniscono al pasticcere il regalo da fare inserire nel cuore del prezioso guscio. Dall’insorgere della pandemia da Coronavirus, specie dopo il primo lockdown, in molti hanno riscoperto il piacere di cucinare sperimentando ricette di ogni tipo. La redazione di AgrigentoNotizie ha incontrato Sergio Pullara, giovane pasticcere di Favara che ci ha spiegato alcuni trucchi per realizzare un ottimo uovo di Pasqua anche dalla cucina di casa.