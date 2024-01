Edoardo Leo riempie il teatro Pirandello per due serate: “Una grande emozione esibirsi in un luogo così importante”

Il teatro Pirandello si è vestito di emozioni con due repliche sold out di “Ti Racconto una Storia” di Edoardo Leo. L’artista ha saputo non solo emozionare il pubblico ma anche farsi emozionare dal calore del pubblico agrigentino. Un inizio magico per la sua tournée siciliana in un teatro che lui stesso ha definito tanto importante quanto meraviglioso. Grazie, Edoardo, per averci regalato momenti così speciali.

"Recitare in un teatro così importante - ha detto l'attore - per me è una grande emozione. Vado via da Agrigento, dopo queste 2 entusiasmanti serate, davvero carico".

Dopo il trionfo di Edoardo Leo, martedì 23 e mercoledì 24 arriva "Il vedovo allegro" con Carlo Buccirosso: uno spettacolo che si preannuncia come un altro successo.