Nuova segnaletica in piazza Ravanusella: le strisce pedonali finiscono dentro un magazzino

Lo scivolo, la segnaletica, delle strisce pedonali ben definite e ancora perfettamente visibili (una rarità ad Agrigento). Tutto perfetto.

Ma in piazza Ravanusella, di recente oggetto di vasti interventi di riqualificazione, il percorso pedonale finisce dentro un magazzino, per di più anche chiuso. A rilevarlo è un video condiviso da Satira Agrigentina che coglie un dettaglio sfuggito ai più: proprio davanti allo scivolo per disabili, e seguendo appunto la "zebra" delle strisce pedonali, si finisce contro un muro.

La cosa ha ovviamente suscitato l'ilarità degli utenti, comunque abituati in città a non fruire mai, o quasi mai, di una segnaletica dignitosa.