Bruciano i boschi in provincia: in campo anche l'areonautica

Un mezzo ha effettuato in totale trenta lanci, per un totale di 3 ore di volo e 25.000 litri d’acqua sganciati

Vasto rogo divora bosco a nord di Caltabellotta, in campo anche l'aeronautica militare. Un equipaggio dell’82° centro Csar di Trapani, è intervenuto ieri in supporto alle attività in fase di svolgimento da parte di canadair ed elicotteri della Protezione Civile.

Trenta i lanci effettuati, per un totale di 3 ore di volo e 25.000 litri d’acqua sganciati.