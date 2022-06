Processione del Corpus Domini, i cittadini ripuliscono la via Gioeni

La processione del Corpus Domini attraversa il centro città, i residenti si armano di scopa, paletta e sacchetti e ripuliscono le strade. E' accaduto ieri, in via Gioeni, dove i componenti del comitato di quartiere oltre ad aver eliminato rifiuti e sporcizie hanno anche messo a dimora fiori e installato delle barche come simbolo della "Chiesa in viaggio".

Non è la prima volta che i cittadini si mettono al lavoro per migliorare il decoro cittadino.