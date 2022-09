Giorgio Vanni, la "voce" di Dragon Ball in città: "La fantasia? E' qualcosa di reale"

"La fantasia è reale, è tutta reale. Sono molto felice di essere qui ad Agrigento, è la prima volta che canterò qui e presenterò il nostro nuovo album". A parlare è Giorgio Vanni, musicista e cantante forse poco noto ai più, ma autore di alcune sigle dei cartoni animati divenute iconiche come quella dei Pokemon e soprattutto "What's my destiny Dragon Ball". L'artista è ospite della prima edizione di "Hymera Comics & Games", che si concluderà domani al Palacongressi di Agrigento. Via all'Hymera comics: due giorni dedicati alla fantasia Ecco il programma domani: dalle 11,30 via con una serie di incontri che si susseguiranno in sala Zeus fino alle 16,30. Ci saranno Emiliano Santalucia, il duo di youtuber Playerinside, Freakshop e Ivo De Palma. Spettacoli pomeridiani a partire dalle 17,30 con “Mad Dance Show: Anime Party!”, “Mermaid Melody Show” e con il Cosplay contest che vedrà Cristal Light, Taryn Cosplay, Hikari Pàstel e Manu Mindfreak (presenti anche di mattina alle 11 con il meet & greet).

In serata, alle 20,30, l’esibizione in sala Concordia della Disney tribute band “Zero to hero”. “Hymera Comics & Games” è un progetto completamente nuovo che il gruppo “We are Comics” - composto da Luca Castronovo, Eleonora La Cascia, Alfonso Di Leo e Francesco Barbata, ragazzi che hanno già organizzato 3 edizioni dello “Sciacca Comics - promuove con la “Mario Pardo Produzioni”.