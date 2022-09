Giuseppe Conte arriva in città, Di Caro insiste sul reddito di cittadinanza: “Non va abolito ma migliorato”

“Alcune forze politiche come Fratelli d’Italia e Forza vorrebbero abolirlo ma si tratta di una misura di sostegno e di civiltà. In Sicilia a beneficarne sono 650 mila cittadini che immettono nel circuito economico dell’isola un miliardo di euro ogni anno”

In attesa che sabato 17 settembre, alle 15 a Porta di Ponte, Giuseppe Conte incontri gli agrigentini, il candidato all’Ars del Movimento 5 stelle Giovanni Di Caro difende a spada tratta il reddito di cittadinanze che “alcune forze politiche - come lui stesso sottolinea - vorrebbero abolire. Ad essere contrari a questo beneficio sono partiti come Fratelli d’Italia o Forza Italia così come Carlo Calenda. Ma in realtà il reddito di cittadinanza va migliorato perché è una misura di civiltà”.

La scelta di Porta di Ponte per l’incontro con Giuseppe Conte non è casuale: “Questo luogo - sostiene Di Caro - è il centro di dialogo fra i cittadini. Negli anni innumerevoli leader politici hanno parlato dal cuore di Agrigento. Il presidente Conte però non lo farà salendo su un palco, non ci saranno barriere o distanze con la gente che avrà modo di parlare con il presidente e di confrontarsi sui problemi reali che il programma del Movimento Cinque Stelle si prefigge di risolvere. Spiegheremo – aggiunge Di Caro – come faremo a rendere meno pesanti le loro bollette e parleremo anche dell’importanza che il reddito di cittadinanza ha per tutte le persone senza reddito”.

Insieme al presidente Giuseppe Conte ci saranno anche il candidato alla presidenza della Regione Nuccio Di Paola e i candidati del Movimento Cinque Stelle del collegio di Agrigento all'Assemblea regionale siciliana, alla Camera e al Senato.