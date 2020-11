Pioggia intensa e vento forte: si fa la prima conta dei danni

E' un vero e proprio "bollettino di guerra" quello degli interventi realizzati questa notte dai vigili del fuoco in provincia di Agrigento la scorsa notte a causa del forte maltempo che ha sferzato il nostro territorio.

I vigili sono intervenuti tra via Atenea e via Neve sul tetto della chiesa della Madonna del Monte dei Pegni per alcune onduline di metallo che rischiano di staccarsi in caso di altre raffiche di vento. La strada è rimasta chiusa durante la notte per essere riaperta stamattina.

In nottata si sono inoltre registrati interventi a Canicattì, dove il maltempo ha staccato dei tabelloni pubblicitari e delle insegne stradali in via Ungaretti e via senatore Ruffilli, e a Sciacca, dove è stato necessario accorrere in via San Paolo per un tetto pericolante.

Diversi gli interventi realizzati invece tra Villaggio Mosè e Palma di Montechiaro, lungo la statale 115 per rami e alberi pericolanti.