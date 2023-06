Camion in fiamme in contrada Mosella, il video diventa virale

Camion della frutta in fiamme in contrada Mosella, nel tratto più vicino al bivio per contrada Esa-Chimento: il video, che immortala il mezzo devastato dal fuoco col fumo attorno e il conducente accanto sconsolato, è stato girato da un automobilista di passaggio ed è presto diventato virale. L'uomo, dopo avere notato che il mezzo stava per prendere fuoco, ha arrestato la marcia ed è sceso dall'abitacolo.

A diffonderlo agli organi di stampa è stato il Codacons. Nessuna conseguenza per l'autista del furgone, rimasto illeso, e per la circolazione stradale che non ha avuto ripercussioni.