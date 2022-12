Teatro Pirandello, il coro della chiesa Battista di Chicago incanta il pubblico nella “Notte del gospel”

Il sound e la spiritualità del Gospel soul made in Usa sono stati i protagonisti del concerto che, nell'ambito del “Blues & Wine Soul Festival” ha visto sul palco del teatro Pirandello di Agrigento il coro della chiesa Battista di Chicago di Nate Martin & singing in God's name. La corale che tanti successi ha ottenuto in America, è stata molto apprezzata dal pubblico agrigentino che ha scandito con il battito delle mani, i celebri canti sacri delle chiese evangeliche d'oltre oceano.