Caltabellotta in festa per i 109 anni di nonno Antonino: è il maschio più longevo d’Italia

I festeggiamenti per il compleanno non si sono potuti svolgere a per le stringenti misure anticovid ma gli auguri dell’intera comunità sono stati portati dal sindaco che ha fatto visita all’arzillo ultra centenario