Aeroporto di Agrigento, Micciché: "Gettate le basi già a novembre scorso, Capitale della cultura sarà una opportunità"

Aeroporto di Agrigento, già a novembre il Comune di Agrigento aveva gettato un primo "seme" in prospettiva per la realizzazione dell'opera. In particolare come si scopre adesso, il sindaco Franco Micciché ha inoltrato via pec al Governo delle osservazioni rispetto al piano nazionale degli aeroporti per il 2022, rivendicando la necessità della realizzazione dell'infrastruttura nella città della Valle dei Templi.

"Adesso - dice il sindaco - possiamo approfittare di Capitale della Cultura per ottenere la realizzazione dell'aeroporto".