Il Comune non mantiene le promesse sullo stadio Esseneto, ultimatum di Deni al sindaco: "Pronti a lasciare l'Akragas"

“Se l'amministrazione comunale non ci mette nelle condizioni di avere uno stadio in grado di poter ospitare un campionato professionistico, alla chiusura del campionato in corso consegnerò l'Akragas calcio nelle mani del sindaco”. Così il patron dell'asd Akragas 2018, Giuseppe Deni ha parlato in una conferenza che si è svolta nella sala stampa dello stadio Esseneto di Agrigento. Un ultimatum dunque, l'ennesimo, che la società calcistica lancia all'amministrazione comunale di Agrigento che ha più volte promesso lavori di miglioramento dell'impianto sportivo che però non sono mai stati realizzati. Poche ore prima dell'ultimatum del patron bianco azzurro, la presidente Roberta Lala in una lettera indirizzata al sindaco di Agrigento, Franco Miccichè ha segnalato le criticità dello stadio Esseneto, in primis quella relativa al manto erboso, o ciò che ne resta.

“Un terreno di gioco impraticabile – si legge nella missiva della presidente Lala - comporta numerosi infortuni per i giocatori ed un bruttissimo biglietto da visita per le squadre ospiti. La Società – scrive ancora Roberta Lala - sta valutando la prospettiva di giocare le gare casalinghe in campo neutro per preservare la salute dei calciatori”.

Sul versante tecnico, durante l'incontro con i giornalisti poi, Giuseppe Deni che ha ribadito che l'obbiettivo primario della squadra resta quello della salvezza, si è assunto le responsabilità di una campagna acquisti errata, testimoniata dall'attuale classifica. Deni ha poi difeso a spada tratta l'operato dell'allenatore Marco Coppa e parlato anche della possibile rescissione contrattuale con l'attaccante giapponese Takayuki Morimoto che, per ragioni prettamente burocratiche, legate al permesso di soggiorno, non ha ancora potuto esordire con la maglia dell'Akragas. Secondo quanto riferito ai giornalisti da Deni, se entro il prossimo mese di gennaio, la vicenda Morimoto che, nel frattempo è ritornato in Giappone, non si chiuderà, la società potrebbe decidere di interrompere il rapporto con il calciatore.

