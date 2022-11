Sale la “febbre” per il Black Friday, caccia all’affare migliore per anticipare i regali di Natale: ecco dove andare ad Agrigento

Siamo diventati sempre più bravi ad importare tradizioni e costumi da altri paesi. Non solo Halloween ma, da alcuni anni, anche il “Black Friday”, atteso da tutti forse ancora di più del classico periodo dei saldi di fine stagione.

Un appuntamento ormai consolidato che s’incastona, in maniera decisamente furba, poco prima dell’inizio di dicembre per aumentare esponenzialmente i consumi e sommando così questa occasione allo shopping natalizio che seguirà a ruota.

Il “Black Friday” è un’idea tutta americana: il nome indica il venerdì successivo al giorno del Ringraziamento che si celebra il quarto giovedì di novembre. Una data importante per la popolazione d’oltreoceano perché proprio in quel momento scatta la “febbre” dello shopping che, di fatto, non si arresta più fino alla vigilia di Natale.

E tutto questo si traduce in sconti a tutto spiano con prezzi ribassati che, il più delle volte, durano circa 24 ore con “variazioni” che possono portare ad allungamenti o, in casi più rari, a piccole anticipazioni rispetto alla giornata vera e propria.

Le origini del termine “Black Friday” sono rimaste comunque incerte e ci sono diverse interpretazioni. Le più comuni indicano questa giornata come un momento ben preciso in cui il traffico stradale va in tilt a causa, appunto, della confusione che si crea per fare shopping. Per altri il “Venerdì nero” si riferisce ai libri contabili dei commercianti americani che usavano l’inchiostro nero per indicare i guadagni (al contrario del rosso utilizzato per le perdite). Insomma un modo per stabilire l’inizio esatto del periodo più proficuo dell’anno. Ma, interpretazioni a parte, il “Black Friday” è ormai un’istituzione e non si può fare altro che subirlo o approfittarne.

Nella città dei templi gli sconti si concentreranno nel weekend che va da venerdì 25 a domenica 27 novembre. I commercianti si stanno organizzando al meglio per contrastare la durissima concorrenza del web, con Amazon che come sempre fa la parte del leone. Si prevede, come al solito, che il maggiore afflusso di consumatori si registrerà all’interno dei centri commerciali che hanno già avviato il solito battage pubblicitario con la dicitura “Black Friday” praticamente ovunque.

Ecco la lista delle attività commerciali di Agrigento che aderiscono al Black Friday (in aggiornamento, segnala la tua attività a redazione@agrigentonotizie.it):

I negozi del centro commerciale "Città dei Templi", Villaseta

Terranova abbigliamento, Villaggio Mosè

Vella Elettrodomestici, Villaggio Mosè

Unieuro, Villaggio Mosè

Bruno Euronics, Villaggio Mosè

Centro Mega, Villaggio Mosè

I negozi del centro commerciale “Le Vigne” (strada statale 640, bivio Castrofilippo)