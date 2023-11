Via Pino di Agrigento, cumuli di rifiuti sulla scalinata: “E’ questa la città che sarà Capitale della cultura?”

La via Pino di Agrigento, in una zona nevralgica della città dei templi, è piena di rifiuti abbandonati. "Abbiamo più volte fatto delle segnalazioni ai vigili urbani - spiega Stefano, un nostro lettore - ma nessuna risposta ci è stata data. E' davvero questa la città che si appresta diventare Capitale della cultura? Dobbiamo veramente presentarla così ai turisti?".

La scalinata della via Pino di Agrigento collega piazza San Francesco (sotto la via Atenea) con la via Empedocle.