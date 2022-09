Cento milioni di euro per le aree urbane sostenibili: si gettano le basi per la Fua

Si è svolta questa mattina nell'aula consiliare del Comune di Agrigento il primo incontro con i tecnici di Formez, per l'avvio dell'iter di programmazione in materia di strategia urbana sostenibile. Il processo vede coinvolti nella nuova area urbana funzionale (FUA) il Comune di Agrigento (capofila) e i comuni di: Aragona, Comitini, Favara, Joppolo Giancaxio, Porto Empedocle, Raffadali, Realmonte, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro e Siculiana. L'obiettivo è quello di riuscire a spendere, entro il 31 dicembre 2029, circa 100 milioni di euro nel rispetto del documento strategico per la programmazione regionale FESR 2021/2027. Nella seduta odierna erano presenti solamente i sindaci Antonio Palumbo di Favara, Giuseppe Portella di Joppolo Giancaxio, Domenico Gueli di Santa Elisabetta e l'assessore comunale di Porto Empedocle Giuseppe Iacono.