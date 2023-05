Amministrative 2023, cresce l'attesa a Ravanusa: ad oltre il 40% di schede scrutinate il candidato Pitrola è avanti

Il candidato Salvatore Pitrola, quando si è ad oltre il 40 per cento dello spoglio, è avanti rispetto al candidato Kabiria Loggia. Nei due comitati elettorali, lungo corso Della Repubblica, a poche centinaia di metri di distanza dal Municipio, cresce l'ansia e si registra un sistematico via vai di parenti, amici e simpatizzanti. Qualcuno fuma nervosamente davanti la porta d'ingresso, altri sono attaccati al telefono per ragguagliare chi, al momento, non è presente.

Non è in giro, ma a casa, invece il sindaco uscente Carmelo D'Angelo.

Fra i candidati a sindaco di Ravanusa anche Vito Ciotta e Lillo Massimiliano Musso.

Alle ore 17 su 6.382 schede ne risultano scrutinate 3.726 e Pitrola ha circa 500 voti di scarto su Loggia.