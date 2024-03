L'ex assessore Roberta Lala aderisce a Italia Viva e ambisce alla segreteria provinciale

Roberta Lala, ex assessore comunale di Agrigento ed attuale presidente dell'Akragas calcio dopo la sua adesione a Italia Viva, in vista del congresso di sabato prossimo, 16 marzo, annuncia la candidatura alla segreteria provinciale del partito di Renzi.

“La mia linea politica sarà quella di aprire le porte della segreterie ai cittadini per ascoltare le loro segnalazioni e ad Agrigento ci sono molte cose da sistemare. Questa città che ha un potenziale enorme, è purtroppo priva dei servizi, so che è difficile amministrare e nessuno ha la bacchetta magica per farlo però è pure vero che ci sono molti deputati del territorio che fanno questo mestiere da tanti anni ma nessun progresso è stato fatto negli ultimi venti anni, soprattutto nel campo delle infrastrutture”.

Così dai microfoni di AgrigentoNotizie, l'aspirante segretaria provinciale di Italia Viva dai microfoni di AgrigentoNotizie descrive quali saranno le sue linee guida se la stessa sarà eletta alla guida del partito in provincia. In vista delle prossime elezioni, l'ex assessore comunale della giunta Miccichè, non esclude un suo ritorno da amministratore a palazzo dei Giganti.